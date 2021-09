V Peru přijali zákon umožňující zpopelnit zesnulého vůdce Světlé stezky

Zákonodárci v Peru přijali návrh zákona umožňující zpopelnit tělo zakladatele teroristické organizace Světlá stezka Abimaela Guzmána, který zemřel v sobotu ve vězení. Zákon má ukončit spory o tom, jak by se mělo s Guzmánovým tělem naložit.

Uvedla to dnes agentura AFP.

Zákon „v případě ohrožení bezpečnosti a veřejného pořádku“ opravňuje justiční systém, soudce a prokurátory rozhodnout o osudu těla osoby, která byla odsouzena za terorismus a zemřela ve vězení. Pro návrh zákona hlasovalo 70 zákonodárců, proti bylo 32 a 14 se zdrželo.

Někteří členové peruánské vlády dříve prohlásili, že by pozůstatky měly být zpopelněny a rozptýleny bez hrobu, aby nevzniklo místo, kde by Guzmána mohli uctívat jeho přívrženci. Prezident Pedro Castillo uvedl, že rozhodnout by měla prokuratura. Mnoho Peruánců si podle AFP myslí, že Guzmánovo tělo by mělo být spáleno a popel vysypán do moře.

Podle dosavadních zákonů může požádat o vydání těla blízký příbuzný. V tomto případě tak učinila zmocněnkyně Guzmánovy manželky Eleny Iparraguirreové, která si odpykává ve vězení doživotní trest za terorismus. Vdova byla dvojkou organizace Světlá stezka a Guzmána si vzala v roce 2010. Žádost prokuratura ve středu zamítla.

Maoisticky orientovaná Světlá stezka zabila v letech 1980 až 2000 přes 70 000 lidí.

Někdejší profesor filozofie Guzmán zemřel ve věku 86 let. Pitva ukázala, že podlehl zápalu plic. Světlou stezku řídil do roku 1992, kdy ho úřady zadržely. Stalo se tak nedlouho po nejkrvavějším útoku Světlé stezky v peruánské metropoli. Při odpálení automobilu naloženého výbušninami v rezidenční limské čtvrti Tarata přišlo o život 25 lidí a 155 zraněno. Cílem organizace bylo vytvořit v Peru komunistickou společnost. (ČTK)