Rusové volí parlament, čeká se vítězství Putinova Jednotného Ruska

V Rusku začínají volby do Státní dumy, tedy dolní komory parlamentu. V hlasování, které potrvá tři dny, se očekává vítězství vládní strany Jednotné Rusko spojené s prezidentem Vladimirem Putinem.

Rusové rovněž v řadě oblastí vybírají nové složení regionálních sněmů nebo gubernátory.

Jako první se vzhledem k časovému posunu otevřely volební místnosti na ruském Dálném východě, a to v 8:00 místního času (tedy ještě ve čtvrtek v noci SELČ). Poslední možnost vhodit hlasovací lístek do uren budou mít Rusové v neděli do 20:00 místního času (20:00 SELČ).

Poprvé mohou obyvatelé sedmi oblastí hlasovat také na dálku, napsala agentura TASS. Podle šéfky ústřední volební komise Elly Pamfilovové si tento způsob hlasování vybralo přes 2,6 milionu Rusů. Celkem komise registruje více než 108 milionů voličů v samotném Rusku a další dva miliony v zahraničí.

Komise letošní parlamentní volby rozložila do tří dnů, aby kvůli pandemii covidu-19 snížila množství lidí ve volebních místnostech. Podle kritiků však toto rozhodnutí zvyšuje riziko manipulací s volebními lístky, uvedla agentura AP. Pamfilovová to odmítá a slibuje, že v místnostech bude „plný kamerový dohled“ a lístky budou v zabezpečených kontejnerech.

O 450 míst ve Státní dumě se uchází 14 politických uskupení, přičemž podle poslední prognózy státní agentury VCIOM může překonat pětiprocentní hranici hlasů potřebnou pro zisk mandátů pět z nich – kromě Jednotného Ruska také komunisté, nacionalistická Liberálnědemokratická strana Ruska (LDPR) Vladimira Žirinovského nebo Spravedlivé Rusko, jež se sice počítá k opozici, ale podporuje Kreml, podobně jako ostatní opoziční parlamentní strany. Uspět by mohla také loni založená strana Noví lidé.

Hlasování předcházely měsíce represí vůči opozici. Úřady prakticky zajistily, že nejznámější a nejhlasitější kritici Kremlu nekandidují, a zároveň vystupňovaly tlak na nezávislá média či obránce lidských práv, uvedla AP. Tým opozičního předáka Alexeje Navalného se snaží vyvinout tlak na Kreml skrze takzvané „chytré hlasování“, které voličům doporučuje nejsilnějšího z opozičních kandidátů, jenž má v daném obvodě šanci porazit prokremelského uchazeče. (ČTK)