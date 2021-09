Republikánský kritik Trumpa odstupuje z voleb

Republikánský poslanec ze státu Ohio, který jako jeden z deseti hlasoval pro impeachment Donalda Trumpa, vzdal pokus o znovuzvolení do Sněmovny. „Důvodem je toxická dynamika v naší straně,“ napsal Anthony Gonzales v dlouhém prohlášení.

Gonzales, který zastává konzervativní hodnoty a v mnohém s exprezidentem Trumpem souhlasil až do útoku na Kapitol 6. ledna, by v primárkách stál proti Maxi Millerovi. Ten v Bílém domě pro Trumpa pracoval a nyní získal i jeho veřejnou podporu.

37letý Američan kubánského původu, hráč NFL a absolvent University of Stanford se podle svých slov k odchodu ze Sněmovny rozhodl poté, co mu jako jednomu z deseti republikánů hlasujících pro impeachment začaly chodit výhrůžky.

„Když na mě a moji rodinu na letišti v Clevelandu čekali dva příslušníci policie, aby nás doprovodili a zajistili nám bezpečnost, říkáte si – chci takhle doopravdy žít? Máme takhle jako rodina cestovat?“ napsal v prohlášení.

See my full statement below regarding my decision not to seek re-election. pic.twitter.com/vsggxjD1FI

— Rep. Anthony Gonzalez (@RepAGonzalez) September 17, 2021