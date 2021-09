Americký diplomat: S Tálibánem jsme měli dohodu, že do Kábulu nevstoupí

Úprk afghánského prezidenta Ašrafa Ghaního zmařil poslední šance na vyjednávání s Tálibánem, řekl americký vyslanec pro mírová jednání v Afghánistánu Zalmaj Chalilzád. Ghaního útěk podle něj umožnil Tálibánu obsadit Kábul.

„Až do konce jsme měli s Tálibánem dohodu, že do Kábulu nevstoupí,“ řekl diplomat v rozhovoru pro Financial Times. Ghání měl podle plánu zůstat ve funkci až do ustanovení přechodné vlády dojednávané v Kataru. A to i přesto, že Tálibán byl za branami hlavního města.

Ghaní součástí přechodné vlády být neměl, jeho odchod byl jednou z podmínek hnutí Tálibán.

„Bezpečnostní vakuum“ vzniklé po Ghaního útěku však tálibům umožnilo 15. srpna obsadit Kábul, což mělo za následek chaotickou evakuaci vojáků i civilistů, sdělil Chalilzád. Americká administrativa údajně s Ghaního útěkem vůbec nepočítala.

Diplomat zároveň odmítl, že by USA daly Tálibánu zelenou či jakékoliv schválení k obsazení prezidentského paláce. (FT)