Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch nepočítá s dalším plošným testováním na covid ve školách. „Může se k tomuto testování přistoupit na regionální úrovni, pokud by situace v některém z krajů eskalovala tak, že by hygiena vyhodnotila, že je nutné zavést testování,“ řekl.

Na podzim by se ale mohlo zopakovat screeningové testování ve dvou termínech. „Jsme ve shodě, že bychom k plošnému testování přistoupili ještě během podzimu, abychom zmapovali, jak jsme na tom plošně, pravděpodobně by to byla dvě kola během podzimu, to budeme ještě konzultovat s hygienami a hlavní hygieničkou,“ dodal ministr.