Praha 1 neodstoupí od smlouvy o privatizaci bytu exministru Arenbergerovi

Praha 1 neodstoupí od smlouvy, kterou na přelomu let 2018 a 2019 privatizovala byt bývalému ministru zdravotnictví Petru Arenbergerovi.

Zastupitelé městské části dnes po čtyřhodinovém projednávání neschválili návrh zastupitele Pavla Čižinského (Praha Sobě) týkající se odstoupení a následné žaloby na navrácení bytu do majetku městské části. Zastupitelé schválili zprávu kontrolního výboru, podle které úřad městské části při prodeji částečně pochybil, stejně jako tehdejší starosta Čižinský.

Arenberger zaplatil za byt s ordinací v Bolzanově ulici o rozloze téměř 250 metrů čtverečních 11,5 milionu korun, předtím ho měl od roku 1994 od radnice pronajatý. Prodej se dočkal pozornosti poté, co se Arenberger stal letos nakrátko ministrem zdravotnictví a média informovala o nejasnostech ohledně jeho majetku. Privatizaci bytu od té doby kritizuje Čižinský, který smlouvu jako starosta v roce 2018 podepsal, podle svých vyjádření však na základě nepravdivých údajů. Případem se zabývala policie, letos v červenci jej odložila.

Čižinský dnes na zastupitelstvu argumentoval tím, že Arenberger před prodejem v bytě nebydlel. Dokazuje to podle něj nízká až nulová spotřeba vody nebo fotografie interiérů bytu, které neodpovídaly trvalému bydlení. Zmínil také další okolnosti, například pouze jednu přihlášenou osobu, přeposílání exministrovy pošty na adresu jeho domu v pražských Kobylisích nebo nejasnosti kolem výměry bytu. Arenberger podle něj při privatizaci městskou část vědomě klamal.

„Mám za prokázané, že lze hovořit o privatizačním podvodu a že právní vyhlídky toho pokusit se byt získat zpátky jsou dobré,“ řekl. „Pokud máme mít úctu smluvních partnerů, tak musí vědět, že pokud poruší smlouvu, tak přijde sankce,“ dodal.

Předseda kontrolního výboru David Bodeček (Piráti) uvedl, že podle závěrů výboru se prodej uskutečnil po procesní stránce v zásadě správně, i když vznikla pochybení ze strany městské části. V nájemní smlouvě z roku 1994 byl podle něj uvedený jiný poměr bytové a nebytové části než ve smlouvě o privatizaci. V roce 1994 byla větší část pro ordinaci, zatímco při privatizaci se to obrátilo. Lišila se podle něj i výměra – v nájemní smlouvě bylo uvedeno 210 metrů, zatímco v kupní 245. Tyto změny však pocházejí z roku 2016, kdy se chystaly podmínky privatizace, dodal Bodeček. Zastupitelé dnes uložili radě nesrovnalosti prověřit.

Jiným problémem, na který poukazoval Čižinský a další, je to, že při privatizaci bývalý ministr vlastnil jinou nemovitost. Dům v Kobylisích nicméně vlastnil už v roce 1994, odkdy si ordinaci s bytem pronajímal, a při privatizaci se jej na to podle zjištění kontrolního výboru nikdo z radnice neptal. V důsledku chyby v rodném čísle pak úředníci nesprávně vyhledali jeho majetek, takže se do důvodové zprávy k usnesení o prodeji dostala informace, že žádné nemovitosti nevlastní. I to však byla podle Bodečka chyba úřadu.

Ohledně nízké až nulové spotřebě vody Bodeček uvedl, že bývalý ministr měl podle svého vyjádření v bytě vlastní přívod vody. Čižinský to označil za absurdní. Dodal, že v případě odstoupení od smlouvy a následného právního sporu jsou možné ztráty pro městskou část v řádu desítek tisíc korun, zatímco v případě úspěchu bude zisk v milionech. Podle Bodečka by se i po navrácení bytu městské části vrátila situace před prodejem, tedy do nájemního vztahu na dobu neurčitou s minimálním nájemným. Čižinský k tomu řekl, ze přinejmenším nájem nebytové části by byl vypověditelný obratem.

Zastupitelé dnes také schválili to, že Čižinský svými mediálními výstupy ohledně kauzy porušil etický kodex zastupitele, podle kterého nesmí uvádět v omyl veřejnost. Zastupitelé z popudu kontrolního výboru vyzvali Čižinského, aby v budoucnu zveřejňoval jenom úplné a ověřené informace a vyhnul se poškozování dobrého jména městské části. (ČTK)