Nizozemsko bude vyžadovat zdravotnické pasy pro vstup do restaurací a barů

Nizozemsko bude nově pro vstup do barů, restaurací a na hudební festivaly vyžadovat zdravotnický pas s informací o očkování proti covidu-19, o negativním testu nebo o prodělání nemoci.

Uvedla to agentura AFP s odvoláním na nizozemského premiéra Marka Rutteho. Dokumentem se budou muset od 25. září prokázat všichni lidé starší 13 let.

Vláda dnes zmírnila některá epidemická opatření, nově lidé nemusí dodržovat sociální rozestup 1,5 metru. Ve veřejné dopravě a na letištích jsou ale nadále povinné ochranné roušky. Cestující je ovšem mohou sundat ve vlacích či na nástupištích tramvají.

„Rád dnes oznamuji, že od 25. září odpadne povinné sociální distancování ve vzdálenosti 1,5 metru,“ řekl Rutte tiskové konferenci. „To znamená, že do kavárny nebo do restaurace může přijít více lidí současně. Znamená to také, že festivaly a sportovní akce lze opět pořádat s plnou kapacitou,“ dodal předseda vlády. Zdůraznil, že zdravotnické pasy už fungují i v jiných zemích.

Šíření koronavirové infekce v posledních týdnech zpomaluje. Sedmnáctimilionové Nizozemsko v pondělí zaznamenalo 3885 potvrzených případů covidu-19. Země celkem registrovala více než dva miliony infekcí a přes 18 000 úmrtí na koronavirus. Plně naočkovaných je 63 procent Nizozemců. (ČTK)