Prezidenta Miloše Zemana odvezli do Ústřední vojenské nemocnice. Je tam i Václav Klaus

Prezident Miloš Zeman dnes nastoupil do Ústřední vojenské nemocnice. Podle informací deníku Právo by zde hlava státu měla zůstat delší dobu. V minulosti byl Zeman v ÚVN hospitalizován v rámci takzvaných rekondičních pobytů.

Prezident Miloš Zeman a exprezident Václav Klaus. Ilustrační foto: ČTK

Mluvčí Ústřední vojenské nemocnice Jitka Zinke Deníku N potvrdila, že je prezident Miloš Zeman ode dneška hospitalizovaný. Další podrobnosti ale nechtěla dodat. „Jakékoliv informace nemohu poskytnout. Vycházíme ze zákona o zdravotních službách, nejsem oprávněná osoba je sdělovat.“

Zinke nechtěla komentovat ani to, zda byl Zeman přijat na jednodenní pobyt v nemocnici nebo na delší hospitalizaci. Taktéž nechtěla specifikovat ani to, zda jde o preventivní prohlídku nebo návštěvu nemocnice kvůli zdravotním obtížím.

Ve vojenské nemocnici byl Zeman v posledních letech několikrát. Loni mu v ní operovali zlomenou ruku, kterou si zranil při pádu. O rok dříve v ÚVN zůstal čtyři dny na rekondičním pobytu. Dlouhodobě se prezident léčí s neuropatií nohou a cukrovkou. Kvůli potížím s nohama začal letos používat invalidní vozík.

Do Ústřední vojenské nemocnice musel o víkendu také exprezident Václav Klaus kvůli problémům s vysokým tlakem. V pondělí mohl odejít do domácího léčení s tím, že ho čekají další vyšetření. Dnes se ale do nemocnice vrátil. (Novinky)