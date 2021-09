Slovinsko výrazně zpřísňuje protikoronavirová opatření. Doklad o očkování, potvrzení o prodělané nemoci nebo negativní test na covid-19 budou od středy vyžadovány téměř na všech veřejných místech, informovala místní média s odvoláním na dnešní sdělení vlády.

Kabinet tak reaguje na zhoršující se epidemickou situaci v zemi.

Doklady o očkování či prodělané nemoci nebo negativní test na covid-19 budou nově potřeba například v obchodních centrech, bankách, sportovištích, věznicích či na benzínových pumpách. Již nyní pravidlo „PCT“ – tedy nutnost prokázat se alespoň jedním z výše uvedených tří dokladů – platilo v restauracích, na kulturních akcích či v některých službách.

Dokládat bezinfekčnost budou muset také všichni zaměstnanci jak ve veřejném, tak soukromém sektoru. Zaměstnanci se budou muset nechat testovat na koronavirus alespoň jedou týdně, žáci od sedmého ročníku základních škol se mohou rovněž jednou týdně testovat dobrovolně.

V celém Slovinsku platí povinnost nosit roušku ve všech veřejných uzavřených prostorách. Venku jsou roušky povinné v případě, že nelze dodržet rozestup alespoň 1,5 metru.

Zpřísnění počítá s několika výjimkami, které dostaly obchody s potravinami, drogérie a lékárny mimo nákupní centra či například lékařské pohotovosti. Žádný certifikát nepotřebují také děti do 12 let.

Podle slovinských médií se vláda rozšířením povinnosti prokazovat bezinfekčnost snaží motivovat co nejvíce lidí k očkování, které zatím dokončilo pouze 44 procent populace. Testy si budou lidé napříště platit sami.

Doklad o bezinfekčnosti je už nyní zapotřebí také při vstupu do Slovinska. Do 19. září platí výjimka pro tranzit, pokud projíždějící opustí zemi do 12 hodin.

Epidemická situace se ve dvoumilionovém Slovinsku postupně zhoršuje. Za posledních 24 hodin přibylo 1085 nových případů koronavirové nákazy, přičemž téměř 20 procent provedených testů bylo pozitivních. V nemocnicích je 275 pacientů s covidem-19, z toho 62 na jednotkách intenzivní péče. Tři lidé za poslední den v souvislosti s covidem-19 zemřeli. (ČTK)