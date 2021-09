Ministr obrany Lubomír Metnar informoval vládu o pořízení 52 francouzských děl Caesar. Kontrakt za 8,5 miliardy korun včetně DPH zásadním způsobem zmodernizuje české dělostřelectvo, prakticky zdvojnásobí jeho dostřel na 40 kilometrů.

Děla Caesar ráže 155 milimetrů nahradí staré houfnice DANA ze 70. let. Foto: Nexter

Zakázka na nová děla od francouzské zbrojovky Nexter patří ke třem hlavním „stojícím“ projektům české armády – respektive takovým, které ministerstvo obrany navzdory původním plánům uzavře buď těsně před volbami, nebo to před nimi nestihne.

Obměna na pozici ministra by přitom mohla znamenat, že se nový šéf resortu bude chtít se zakázkami seznámit a dojde k dalšímu zdržení. Česko přitom má v roce 2026 mít připravenou těžkou brigádu – nabízí ji do kapacit NATO, s nimiž alianční stratégové pracují.

Informování vlády byl procesní krok. Děla ráže 155 milimetrů nahradí staré houfnice DANA ze 70. let, armáda by je měla získat do roku 2026. První čtyři budou vyrobena ve Francii, dalších 48 bude kompletováno v Česku. Celkový podíl českých firem na zakázce vyčíslil ministr obrany Lubomír Metnar na 40 %.

„Těžké kolové podvozky Tatra se znakem náprav 8×8 a pancéřovou kabinou dodají společnosti českého holdingu CSG, které zároveň zajistí i vlastní kompletaci houfnic v ČR,“ uvedl v tiskové zprávě resortu ministr.

Cena byla podle resortu posouzena soudním znalcem a je konečná. Zahrnuje „náklady na nezbytné kontrolní a vojskové zkoušky, počáteční dodávky munice a souprav náhradních dílů, dodávku výcvikového trenažérového systému, výcvik specialistů a instruktorů české armády nebo nadstandardní dvouletou záruku, stejně jako vedlejší náklady související se zaváděním každé nové techniky do výzbroje armády“.

Ministerstvo očekává podpis smlouvy ještě v průběhu září.