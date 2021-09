Bývalá mluvčí Melanie Trumpové o ní vydává knihu

Bývalá mluvčí první dámy USA Melanie Trumpové vydává knihu, v níž je vůči své bývalé nadřízené nečekaně kritická. Stephanie Grishomová byla dlouhodobě k Trumpovým loajální, to ale skončilo její rezignací po útoku na Kapitol 6. ledna.

Bývalá mluvčí Melanie Trumpové proslula tím, že během svých devíti měsíců ve funkci mluvčí Bílého domu nikdy neuspořádala tiskovou konferenci. Nyní prozrazuje zákulisní informace na bývalou nadřízenou. Foto: White House, public domain

V úryvcích z knihy „Teď vám na otázky odpovím“ s podtitulem „Co jsem viděla v Trumpově Bílém domě“ Grishamová popisuje mezi jinými například moment, který ji přiměl k rezignaci.

Bylo to 6. ledna, kdy do Kapitolu vpadli Trumpovi příznivci, ohrožovali tam bezpečnost zákonodárců, útočili na policisty a ničili zařízení. Grishamová se Trumpové zeptala, zda by chtěla vydat prohlášení, v němž by útočníky vyzvala k opuštění Kapitolu a ukončení násilí.

„Ne,“ odpověděla podle knihy Trumpová. „V té chvíli připravovala focení koberce, který si vybrala, a nechtěla se nechat rušit,“ píše Grishamová, která rezignovala několik hodin po této výměně.

O Trumpové píše, že nemá o žádné další veřejné vystupování zájem, přesto však mylně věří, že prezidentské volby 2020 byly zfalšované, ačkoliv soudy i volební auditoři potvrdili pravdivost Trumpovy prohry.

„Připomíná mi zkrachovalou francouzskou královnu. Odmítající, poraženou, mimo,“ píše Grishamová.

Kniha vychází 5. října. (Politico)