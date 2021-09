Do referenda v Kalifornii zbývá poslední den

Kaliforňané se probouzejí do posledního dne před celostátním referendem, ve kterém rozhodnou, zda stávající guvernér Gavin Newsom zůstane ve funkci, či zda jej nahradí rozhlasový moderátor Larry Elder. Průzkumy zatím dávají vyšší šance Newsomovi.

n

Guvernér Gavin Newsom je jedním z nejprogresivnějších demokratických lídrů. Na snímku s manželkou a dětmi na pochodu Pride. Foto: Thomas Hawk, Flickr

Demokrat Newsom má podporu nejvyšších pater strany, na jeho obranu vystoupila jak šéfka Sněmovny Nancy Pelosiová, tak i viceprezidentka Kamala Harrisová, obě jsou z Kalifornie. Dnes přijede i samotný prezident Joe Biden, který vyzve občany, aby na první ze dvou otázek v referendu odpověděli „Ne“.

Referendum vyvolali republikáni, kteří sehnali dostatečný počet 1,4 milionu hlasů, protože se jim nelíbila přísná proticovidová opatření, která Newsom ve státě nařídil.

Ve stejné době, kdy po Kaliforňanech žádal dodržování lockdownu, byl ale vyfocený na společné večeři s přáteli v jedné z nejdražších restaurací, přičemž všichni byli bez roušek.

Stačí, aby se nadpoloviční většina hlasujících na první otázku „Chcete odvolat Gavina Newsoma z postu guvernéra?“ odpověděla kladně, a Newsom přijde o post. Nahradí ho kdokoli s nejvyšším počtem hlasů. Favoritem je nyní Larry Elder, republikán a moderátor s konspiračními teoriemi, který nevěří v legitimitu prezidentských voleb a avizuje, že všechna opatření proti šíření covidu zruší „ještě před snídaní“.

Elder má nyní zhruba 18 procent preferencí, ale Newsom má v otázce „odvolat, či neodvolat“ dvouciferný náskok. To však nemusí nic znamenat, protože republikánští voliči jsou velmi motivovaní – pokud se podaří takto zbavit demokratického guvernéra, chystají se podobná referenda vyvolat i v dalších státech.

Prakticky to může mít dopad až na dění ve Washingtonu, protože pokud Newsom prohraje a nastoupí Elder, nominuje do Senátu republikánského senátora místo stávající demokratky Diane Feinsteinové. Tím změní poměr rozložení sil v Senátu a ten připadne do rukou republikánů. (LA Times)

Více jsme o situaci v Kalifornii psali zde.