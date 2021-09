První místopředseda STAN Jan Farský vyloučil, že by Piráti a Starostové šli do vlády s hnutím ANO. „Máme v koalici jasně napsáno, že do koalice s KSČM, SPD nebo s ANO nepůjdeme,“ řekl v CNN Prima News. Farský je lídrem liberecké kandidátky.