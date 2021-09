Případ odškodného pro Holgera Frenzela, kterého zadrželi českoslovenští pohraničníci při pokusu provézt na Západ přítelkyni z východního Německa, končí zvýšením náhrady o 12 Kč a 48 haléřů. Je to úrok z prodlení při vyplacení náhrady.

Holger Frenzel chtěl jako občan Německé spolkové republiky v říjnu 1988 dostat na Západ svou východoněmeckou přítelkyni Krystinu Hauckovou.

Upravil proto svůj Opel Manta a vytvořil v něm pro ni úkryt. Setkali se v Karlových Varech, pohraničníci pak ale úkryt v autě odhalili a oba dva a také jejich spolucestujícího zatkli. Okresní soud v Chebu pak rozhodl o zabrání Frenzelova automobilu.

Advokát Lubomír Müller, který se případy obětí komunistické zvůle zabývá, uvedl, že Frenzela a jeho kamaráda jako západoněmecké občany Československo po pěti dnech propustilo a předalo do Německé spolkové republiky. Osmnáctiletou dívku v NDR odsoudili k 19 měsícům odnětí svobody.

Rehabilitací se v České republice dočkali v letech 2019 a 2020, 8. června 2021 přiznalo ministerstvo spravedlnosti odškodnění ve výši 717 Kč. Částka se totiž podle českých zákonů nevalorizuje.

„Váš požadavek jsme shledali plně důvodným a částku 12,48 Kč představující 8,25% úrok z prodlení z částky 717,- Kč jdoucí od 24. 3. 2021 do 8. 6. 2021 poukazujeme na Váš účet shodně jako v původní žádosti,“ stojí v rozhodnutí odboru odškodňování ministerstva spravedlnosti, které má Deník N k dispozici.

Frenzel se bude moci bránit soudní cestou. Podle advokáta Müllera ale náhradu, pokud jde o movitý majetek – u Frenzela jde především ztrátu pramenící ze zabavení zánovního auta – mohou vysoudit pouze čeští občané. Holger Frenzel tedy ne.

Na to, jak nízká odškodnění nyní za komunistickou perzekuci jsou, ukázal nedávno případ odškodného za smrt Pavla Wonky v komunistické cele. Jeho bratr Jiří získal odškodné 2473 Kč. „Je to pěkné svinstvo… Dva a půl tisíce za smrt, to je výsměch,“ řekl tehdy Deníku N Jiří Wonka.