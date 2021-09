Papež se setkal s Orbánem a varoval před antisemitismem. Vyzval Maďarsko, aby bylo otevřenější

Papež František při své dnešní krátké návštěvě Budapešti řekl, že Maďarsko si může zachovat své křesťanské kořeny i při otevřenosti k potřebným. Ještě dnes odpoledne se papež přesouvá na Slovensko.

Maďarský premiér Viktor Orbán vítá papeže Františka. Foto: Facebook Viktora Orbána

Podle agentury Reuters byla slova hlavy katolické církve zjevnou narážkou na premiéra Viktora Orbána, který zastává názor, že migrace z muslimských zemí může zničit křesťanské dědictví Maďarska.

Čtyřiaosmdesátiletý papež do Budapešti přiletěl brzy ráno. V úvodu své první zahraniční cesty od červencové operace střev se setkal s premiérem Orbánem a prezidentem Jánosem Áderem. Hovořil také s biskupy a zástupci křesťanských denominací a židovských komunit, přičemž poukázal na „hrozbu antisemitismu, který stále koluje v Evropě a jinde“. „Nejlepší způsob, jak jej (antisemitismus) zneškodnit, je podporovat bratrství,“ uvedl.

Následně papež v centru Budapešti pro desetitisíce lidí odsloužil mši na závěr Mezinárodního eucharistického kongresu. V kázání přitom použil symboliku kříže, aby sdělil, že něco tak hlubokého, jako je náboženská víra, nevylučuje vstřícnost vůči ostatním.

„Kříž zasazený v zemi nás nejen ponouká, abychom byli zakořenění, také rozpíná své paže vůči všem,“ řekl papež. „Kříž nás nabádá, abychom si pevně drželi své kořeny, ale nikoliv obranářsky; abychom čerpali z pramenů a otevřeli se žízni mužů a žen naší doby,“ pokračoval. „Mým přáním je, abyste byli takoví,“ dodal.

Premiér Orbán, jehož protiimigrační politika se neshoduje s Františkovými výzvami ke vstřícnému přístupu k uprchlíkům, papeže předtím přijal v Muzeu krásných umění. Následně spolu jednali soukromě za účasti prezidenta Ádera a představitelů Vatikánu. Vatikán uvedl, že setkání, kterého se také zúčastnili dva hlavní diplomati Vatikánu a maďarský kardinál, trvalo zhruba 40 minut a bylo přátelské.

„Požádal jsem papeže Františka, aby nenechal křesťanské Maďarsko zaniknout,“ napsal Orbán na Facebooku. Podle maďarské agentury MTI dal premiér hlavě katolické církve kopii dopisu ze 13. století, v němž uherský král Béla IV. tehdejšího papeže Inocence IV. žádá o pomoc v boji proti Tatarům.

Orbán opakovaně svou vládu vykresluje jako obránce „křesťanské civilizace“ v Evropě. V roce 2015 odmítl přijmout migranty z Afriky a Blízkého východu a na jižní hranici země nechal vystavět plot, který má zastavit nápor žadatelů o azyl.

Papež František mnohokrát odsoudil to, co považuje za oživení nacionalistických a populistických hnutí, vyzýval k evropské jednotě a kritizoval země, které se snaží řešit migrační problematiku jednostrannými nebo izolacionistickými kroky.

Papež v Budapešti stráví jen sedm hodin, v 15:30 by měl přiletět do Bratislavy. Jeho návštěva Slovenska potrvá čtyři dny. Papežova krátká návštěva Maďarska podle AP naznačuje, že František nechtěl Orbánovi před parlamentními volbami, jež se uskuteční příští rok na jaře, pomáhat v získávání politických bodů, které by mu přineslo pořádání státní návštěvy.

Organizátoři papežovy cesty však zdůraznili, že František Maďarsko neignoruje, a poznamenali, že maďarská církev a stát ho pozvaly jen na nedělní zakončení mezinárodní konference o eucharistii.

Hlavní část programu papežovy návštěvy Slovenska začne v pondělí. Ve slovenské metropoli se postupně sejde s politiky, zástupci občanské společnosti či představiteli židovské komunity. Na východě země má pak naplánováno kromě jiného setkání s mládeží i Romy. Návštěva hlavy katolické církve v zemi, první od roku 2003, vyvrcholí ve středu mší v Šaštíně nedaleko hranic s Českem. (Reuters, AP, ČTK)