Podle průzkumu agentury STEM by volby vyhrálo hnutí ANO. V prvním zářijovém týdnu zaznamenalo podporu 32,4 %. Podpora koalice Spolu činí 20 %, koalice Pirátů a STAN oslovuje 18 % voličů. Do Sněmovny by se dostali ještě SPD (11,8 %) a komunisté (5,4 %).