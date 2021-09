V Polsku je dnes blahořečen kardinál Wyszyński, který vedl katolickou církev za komunismu

Ve Varšavě je dnes blahořečen kardinál Stefan Wyszyński, který stál v čele polské katolické církve v době nejtužšího komunismu. Slavnostní obřad beatifikace se měl konat už loni 7. června, ale byl kvůli pandemii odložen.

Wyszyński, kterého Poláci považují za symbol odboje duchovních proti komunistickému režimu, strávil v 50. letech tři roky v internaci. V letech 1948 až 1981 zastával funkci polského primase, tedy hlavy církve, a ve své vlasti má přezdívku Primas tisíciletí. Patřil k lidem, k nimž měl velmi blízko papež Jan Pavel II., který také pocházel z Polska.

Papež František začátkem října před dvěma roky uznal zázrak, který je Wyszyńskému připisovaný. Tím otevřel cestu k blahořečení tohoto duchovního. Podle polského kardinála Kazimierze Nycze tento obřad dnes v poledne vykoná ve Varšavě papežský vyslanec, kardinál Giovanni Marcello Semeraro, prefekt Kongregace pro blahořečení a svatořečení.

Beatifikace je v římskokatolické církvi stupeň před prohlášením za svatého.

Podle listu Gazeta Wyborcza proces předcházející blahořečení trval 30 let a bylo při něm vyslechnuto 59 svědků a sepsáno 2500 stran. Šlo údajně o zázračné uzdravení 19leté ženy ze Štětína, která trpěla rakovinou štítné žlázy. Stalo se to roku 1988, sedm let po kardinálově smrti, a to díky modlitbám jeptišek a dalších věřících k Wyszyńskému za přímluvu za uzdravení nemocné. Ta se podle katolíků opravdu náhle uzdravila a nemoci se nadobro zbavila, ačkoliv podle lékařů neměla šanci přežít. (ČTK)