Kontext N: Teorií, které zkoumají, proč nás příroda láká a co se v lidech během pobytu v ní děje, existuje několik. Proč nás to do přírody tak táhne? Co přesně se v mozku při pobytu v ní děje? A proč na tyto otázky urputně hledáme odpověď?

„Bez schopnosti být v přírodě, v samotě a tichu, už neumím existovat.“ Foto: Dmitry Gladkikh