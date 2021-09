Tenisové US Open senzačně vyhrála kvalifikantka Raducanuová

Ženskou dvouhru na tenisovém US Open vyhrála osmnáctiletá Britka Emma Raducanuová, která ve finále porazila o dva měsíce starší Kanaďanku Leylah Fernandezovou 6:4, 6:3. Britské hráčce přitom ve světovém žebříčku WTA patří až 150. místo a na turnaji startovala z kvalifikace.

Totally Rad 🤙

🇬🇧 @EmmaRaducanu completes her 𝒽𝒾𝓈𝓉𝑜𝓇𝒾𝒸 run and is the first qualifier in the Open Era to win a Grand Slam title 🏆 pic.twitter.com/duhDD0qTfB

— wta (@WTA) September 11, 2021