Uvedením nejnovějšího díla slavného amerického choreografa Williama Forsytha dnes večer v pražském Hudebním divadle Karlín vyvrcholil letošní ročník festivalu Tanec Praha. Představením A Quiet Evening of Dance se na festival Forsythe vrátil po 21 letech.

Hostovat na festivalu měl už loni, zabránila tomu ale pandemie koronaviru. Festival pořadatelé letos rozdělili na dvě části, po červnovém úvodu ještě během září pokračuje především open-air akcemi.

William Forsythe na choreografické a taneční scéně působí přes 45 let. Jeho práce je uznávaná pro přeměnu baletní techniky z klasického repertoáru do umělecké formy dynamického 21. století. Forsythe podle ředitelky Tance Praha Yvony Kreuzmannové společně s Jiřím Kyliánem a Ohadem Naharinem tvoří ikonickou trojici špičkových světových choreografů současného tance.

Ve svém nejnovějším díle vzdává Forsythe hold svému rodnému jazyku – baletu, uvádějí pořadatelé festivalu. I tentokrát klasickou baletní techniku osobitě přetváří a přizpůsobuje 21. století kombinací s prvky hip hopu.

A Quiet Evening of Dance je tichý a minimalistický, žádá divákovu pozornost, nabízí ale za to intimní virtuozitu, ladnost pohybu i jistou nezbednost – právě ve chvílích, kdy k pobavení dnešního publika tanečníci s jistotou a ladností klasickou baletní techniku a známé pózy a pohyby zcela přirozeně propojují s prvky a pohyby používanými tanečníky hip hopu nebo street dance.

Program večera je složený ze dvou nových děl Epilogue a Seventeen/Twenty One a dvou upravených děl s názvy Dialogue a Catalogue.

Jednotlivá díla se pohybují od minimalismu k barokem inspirovanému protipólu. Doprovází je hudba amerického skladatele minimalistické hudby Mortona Feldmana (1926 až 1987) a významného francouzského skladatele barokní éry Jeana‐Philippa Rameaua. Doprovodným prvkem je ale v určitých částech večera jen složité frázování dechu tanečníků, s jehož pomocí jakoby odhalovali počátky klasického baletu.

Forsythe se narodil v roce 1949 v New Yorku. Taneční kariéru začal na Floridě. V roce 1976 se stal rezidenčním choreografem ve Stuttgartském baletu. Od roku 1984 působil po 20 let jako šéf Frankfurtského baletu, který proslavil po celém světě. V roce 2005 založil vlastní soubor The Forsythe Company, který řídil do roku 2015.

Jeho nejnovější díla uvádí výhradně The Forsythe Company, zatímco ta předchozí se objevovala na repertoáru nejslavnějších baletních souborů světa, například Mariinsky Ballet, New York City Ballet a Paris Opera Ballet. Kromě tvorby choreografií je Forsythe v současnosti profesorem tance a uměleckým poradcem na Choreographic Institute at the University of Southern California Glorya Kaufman School of Dance v Kalifornii.