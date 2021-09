Zlatého lva, hlavní cenu filmového festivalu v Benátkách, získal francouzský snímek L’événement. Film natočila režisérka Audrey Diwanová. Vypráví příběh mladé ženy, která chce jít v 60. letech ve Francii na nelegální interrupci. (La Biennale di Venezia)

