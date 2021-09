Britští kriminalisté 130 kilometrů od pobřeží zadrželi jachtu s dvěma tunami kokainu na palubě. Cenu drog odhadli na 160 milionů liber (4,7 miliardy korun), o zátahu informovali dnes. Během operace zadrželi pět mužů od 24 do 49 let, jeden z nich byl Brit, pět pochází z Nikaragui.

Na čtvrteční operaci se podílela také australská policie a britská pohraniční stráž, uvedla stanice BBC.

Luxusní jachta plula z Karibiku pod jamajskou vlajkou, policisté ji zastavili asi 130 kilometrů od pobřeží a eskortovali k břehům Británie. Drogy byly ukryté v černých neprodyšných pytlích, které policisté našli při prohlídce lodi.

„Není pochyb o tom, že tyto drogy by byly prodány do komunit po celé Británii (…) a přinesly by další zločiny a bídu. Organizované zločinecké skupiny motivují peníze. Zabavení těchto drog uštědří velkou ránu jejich plánům a schopnosti fungovat,“ uvedl zástupce ředitele britských kriminalistů Matt Horne.

Podnět k zadržení právě této lodi vzešel od australských kriminalistů v rámci vyšetřování kauzy Ironside. Jejich práce už v červnu vedla k celosvětovému masivnímu zátahu proti organizovanému zločinu díky proniknutí do šifrované komunikační sítě zločinců. (ČTK)