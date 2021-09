Někteří pracovníci hygienické služby by mohli od příštího roku vydělávat výrazně víc než dosud. Lidem na klíčových postech by se tarif mohl až zdvojnásobit, ostatním by ale mohl klesnout. Hygienici, kteří pracují v terénu, by mohli pobírat vyšší příplatky.

Změny nařízení, které upravuje odměňování lékařů hygien ve státní službě, se chystá v pondělí projednávat vláda. Podle podkladů k chystanému předpisu se ale nepočítá s tím, že by se celková suma na výdělky hygieniků zvedla.

Podle takzvané systemizace bylo letos na začátku roku v hygienických stanicích zhruba 2000 míst ve státní službě a dalších 300 běžných míst. Lékaři z hygien ve státní službě mají zvláštní tarifní stupnici. Ta se má podle návrhu škrtnout. Podle ministerstva zdravotnictví se neosvědčila, platí se podle ní 16 lékařů. Hygienici by měli mít nově stejné tarify jako ostatní doktoři. Tyto částky jsou ale nižší. Novela zaručuje, že si nynější pracovníci dosavadní plat na svém místě ponechají a neklesne jim.

Nařízení má naopak od příštího roku umožnit, aby se z některých míst na hygieně staly posty klíčové. Pracovníci na nich by tak mohli pobírat až dvojnásobek stanoveného tarifu. Zvýšit se mají také příplatky pro lidi, kteří pracují v terénu. Místo 500 až 1300 korun by nově mohli od ledna mít od 750 do 2500 korun. O výši příplatku rozhodne vedení hygienické stanice.

Hygienická služba se dlouhodobě potýká s personálními problémy. Situaci zhoršila covidová epidemie, kdy role hygieniků vzrostla. Podle ministerstva zdravotnictví by změny v odměňování mohly pomoci stav stabilizovat.

Resort práce v podkladech k novele uvádí, že lékaři v Česku předloni vydělávali v průměru přes 84 700 korun. V soukromých zařízeních to bylo asi 78 800 korun. Podle informačního systému o průměrném výdělku zhruba polovinu částky tvoří odměny, příplatky a náhrady. Lékař ve státní službě na hygieně měl ve třinácté platové třídě 43 000 korun, píše ministerstvo práce. „Jde o markantní rozdíl ve výši odměňování lékařů u poskytovatelů zdravotní péče a ve správních úřadech, který státní službu činí v podstatně nekonkurenceschopnou,“ stojí ve vypořádání připomínek.

Odborová konfederace se stanovením klíčových pozic souhlasí. Vítá i navýšení příplatků hygieniků v terénu. Je ale proti rušení tarifní stupnice a její nahrazení tabulkou s nižšími tarify. Podle odborářů je také nutné na ohodnocení plánovaných klíčových pracovníků zajistit dostatek peněz, jinak bude změna jen kosmetická. Ministerstvo financí je proti případnému navyšování výdajů. Odmítá růst celkové sumy na výdělky. Pochybuje ale o tom, zda úspory po škrtnutí tarifní stupnice s vyššími částkami a přechod na nižší tabulku budou na pokrytí navýšených platů všech nových klíčových zaměstnanců stačit. (ČTK)