V Česku je monoklonální protilátka covidu, která funguje i na deltu

V Česku je dostupný další lék na covid-19, monoklonální protilátka etesevimab asi pro stovku pacientů. Bude se kombinovat s dříve dostupnou látkou bamlanivimabem, má větší účinek i na variantu koronaviru delta.

V tiskové zprávě o tom dnes informovala Fakultní Thomayerova nemocnice v Praze, která léčivo distribuuje ostatním zdravotnickým zařízením. Monoklonální protilátky výrazně brání množení viru v těle nakaženého, musí se ale podat v prvních dnech po objevení příznaků. Lékaři je mohou předepisovat seniorům a mladším chronickým pacientům s vybranými nemocemi, které vážný průběh nemoci více ohrožuje.

Jsou to například nemocní s obezitou, kteří mají hodnotu BMI nad 35, cukrovkou, nemocemi ledvin, jater nebo srdce nebo léčbou omezující imunitu. Podávají se také lidem po transplantaci, při léčbě rakoviny, s chronickou obstrukční plicní nemocí ve třetím a čtvrtém stadiu, kteří ale nepotřebují domácí podávání kyslíku, s astmatem léčeným biologickou léčbou, s plicní hypertenzí, s trombofilním stavem a neurosvalovými onemocněními.

O podání léků rozhodne praktický lékař, který pacienta pošle k podání do nemocnice. „Pacientovi se podává jedna dávka nitrožilně, a to ambulantně při urgentních příjmech nemocnic. Aplikace léku trvá přibližně jednu hodinu. Následně je pacient další hodinu sledován kvůli případné reakci a poté propuštěn do domácí péče,“ popsala nemocnice aplikaci.

Bamlavinimab je do ČR dodáván od konce února, dávky regeneronu dorazily na přelomu března a dubna. Experimentální léky jsou hrazené z veřejného zdravotního pojištění, jedna infuze stojí zhruba 60 000 korun. Přibližně podobnou částku, 53 000 korun, ale zdravotní pojišťovna platí za týden pobytu pacienta s covidem-19 na běžném lůžku, na jednotce intenzivní péče pak téměř 440 000 korun. Právě hospitalizacím mají nové léky zabránit. (ČTK)