Odbory žádají pro zdravotníky růst odměn o 3000 korun, proti je rada poskytovatelů

Odbory žádají pro zdravotníky na příští rok růst odměn o 3000 korun, u lékařů o deset procent. Celkově by mělo jít asi o 8,6 miliardy korun, řekla dnes ČTK předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče Dagmar Žitníková.

Peníze by měly jít z veřejného zdravotního pojištění. Proti navyšování odměn ve zdravotnictví se tento týden postavila Rada poskytovatelů, která se schází na ministerstvu zdravotnictví. Zasedají v ní například ředitelé nemocnic a zástupci soukromých lékařských ordinací. Se stanoviskem rady nesouhlasí Česká lékařská komora.

„S očekávanou 3,5procentní inflací by se tak příjmy zdravotníků reálně snížily. Příští rok také nebudou odměny za covid,“ uvedla k navrhovanému růstu Žitníková. Lidé ve zdravotnictví podle ní dál chybí, po epidemii covidu-19 navíc někteří z oboru odcházejí. Do jiných zaměstnání se už většinou vrátily také zdravotní sestry, které v době nejvyššího počtu pacientů přišly do nemocnic vypomáhat.

Podle rady poskytovatelů ale systém veřejného zdravotního pojištění nemá na další růst peníze. „Růst mezd ve zdravotnictví byl v posledních letech bezprecedentní. Navýšení tabulkových platů by mohlo výrazně destabilizovat systém českého zdravotnictví a ohrozit finanční stabilitu zdravotnických zařízení. Případné disponibilní finanční prostředky doporučujeme použít na léčbu pacientů,“ uvedla rada.

Její činnost ministerstvo obnovilo na začátku roku 2018. Zasedají v ní zástupci všech segmentů zdravotní péče, podle seznamu členů zejména zástupci soukromých lékařů a ředitelé nemocnic. Prezident České lékařské komory Milan Kubek na stránkách komory.