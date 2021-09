Po turistickém pobřeží Mexika přešel hurikán Olaf a zamířil zpět nad Pacifik

Kalifornský poloostrov na mexickém pobřeží zasáhl v noci na dnešek hurikán Olaf, oblast bičovaly silné deště a vítr o rychlosti až 155 kilometrů za hodinu. Národní středisko pro hurikány (NHC) varuje přes možnými záplavami a sesuvy půdy.

EASTERN PACIFIC: We now have Tropical Depression 15E soon to be #Olaf off the coast of Mexico. The latest forecast from the NHC has this becoming a hurricane later this week. pic.twitter.com/jaGdRr3SCM

— WeatherNation (@WeatherNation) September 7, 2021