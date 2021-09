Supertajfun Chanthu, který se zformoval během pouhých 48 hodin, může v příštích dnech ohrozit Filipíny a Tchaj-wan ničivými vichry a přívalovými dešti.

Podle agentury AFP to dnes uvedl tchajwanský meteorologický ústav.

Tajfun, který spadá do nejvyšší, páté kategorie, se dnes ráno nacházel asi 630 kilometrů jihovýchodně od Tchaj-wanu a jeho vítr dosahoval v nárazech až 234 kilometrů v hodině. Filipínští meteorologové uvedli, že očekávají úder živlu na severovýchodě země během dneška. Varovali přitom před ničivým vichrem ve městě Santa Ana, kde žije kolem 35 000 lidí, a na odlehlých Babuyanských ostrovech. Na pobřeží by mohly dorážet vlny o výšce až deset metrů. Vládní zaměstnanci i pracovníci soukromých firem v oblasti by podle úřadů měli zůstat ve svých domovech a svá obydlí „opevnit“.

Podle většiny předpovědí bude bouře postupovat na severovýchod a o víkendu by mohla udeřit přímo na Tchaj-wan. Chanthu se v pondělí vytvořila mezi Guamem a Filipínami a meteorology překvapilo, jak rychle se změnila v silnou bouři. „Chanthu se za 48 hodin změnila z tlakové níže v tajfun páté kategorie,“ řekl představitel amerického Národního úřadu pro oceány a atmosféru (NOAA) Sam Lillo. (ČTK)