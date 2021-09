Piráti a Starostové vešli do posledního měsíce voleb s heslem „Země bez korupce, budoucnost bez dluhů.“ Během startu ostré fáze kampaně prozradili, s kým by do vlády určitě nešli i koho nezavrhují.

Švindlbus. Foto: Prokop Vodrážka, Deník N