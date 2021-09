Odměny pěstounů vzrostou a kojenecké ústavy čeká rušení, Senát to schválil

Odměny pěstounů vzrostou a budou se odvíjet od minimální mzdy. Zvýší se také státní příspěvky na dítě pro klokánky a podobné azylové domy. V podstatě zaniknou takzvané kojenecké ústavy.

Do budoucna nebude možné s některými výjimkami umísťovat do ústavní péče nejmenší děti. Změny přinese novela o sociálně-právní ochraně dětí, kterou dnes schválil Senát. Nyní ji dostane k podpisu prezident Miloš Zeman.

Úprava předpokládá, že od roku 2025 nebudou moci být umísťovány do ústavní péče děti do tří let věku. Výjimka bude platit pro děti s těžkým zdravotním postižením a pro děti umísťované v sourozeneckých skupinách do školských dětských domovů.

Výše odměn pěstounů bude záviset vedle minimální mzdy na počtu dětí, o něž pečují, a na jejich zdravotním stavu. V případě postižených dětí budou odměny vyšší. Základní odměna při péči o jedno zdravé dítě bude ve výši minimální mzdy. U pěstounů poskytujících péči na přechodnou dobu bude činit základní odměna 1,8násobek minimální mzdy.

Pokud o dítě pečují jeho příbuzní v takzvané nezprostředkované péči, místo pěstounské odměny budou podle schválené novely dostávat novou nezdaněnou dávku nazvanou příspěvek při pěstounské péči. Dávka se bude odvíjet od životního minima jednotlivce a její výše bude závislá také na tom, zda má příbuzný k dítěti vyživovací povinnost nebo zda je dítě tělesně postižené. (ČTK)