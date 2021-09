Britská vláda chce vracet migranty z člunů do Francie

Britská pobřežní stráž má podle nové strategie vlády čluny s migranty, které dorazí do britských vod, vracet zpět do Francie. Britská ministryně vnitra Priti Patelová to nařídila britským pohraničníkům.

Informovala o tom dnes shodně některá britská média s odvoláním na vládní zdroje. Dosud britské hlídky migranty na člunech doprovázely na pobřeží Anglie.

Ve středu o problému Patelová hovořila se svým francouzským protějškem Géraldem Darmaninem, aniž dosáhli hmatatelného výsledku. Britský premiér Boris Johnson předtím oznámil, že Londýn použije „jakoukoli možnou taktiku“ k zastavení plaveb migrantů přes průliv.

Podle deníku Daily Telegraph však má být nová strategie uplatňována jen za „velmi omezených okolností“, kdy jsou migranti převáženi na velkých člunech a situace je považována za bezpečnou.

Experti však považují vracení člunů bez součinnosti s francouzskými úřady jako prakticky nerealizovatelné. Podle nich takový postup obnáší příliš mnoho rizik vzhledem k tomu, že čluny, které využívají migranti, jsou sotva uzpůsobené pro plavbu po moři. Od brexitu navíc nemohou britské úřady vracet žadatele o azyl, kteří se do země dostanou ilegálně, do zemí Evropské unie.

Teplé počasí v uplynulých dnech vedlo k nárůstu pokusů o přeplutí průlivu. Jenom v pondělí se podle britského ministerstva vnitra pokusilo Lamanšský průliv překonat v malých člunech 785 lidí. Podle BBC se takto letos přes kanál do Anglie dostalo už více než 13 000 lidí. Za celý minulý rok jich bylo 8400.

Patelová ve středu po údajně „konstruktivních diskusích“ s Darmaninem v Londýně zdůraznila, že považuje zastavení přeplouvání průlivu za „absolutní prioritu“. Darmanin však v pondělí varoval, že vracení migrantů může mít negativní dopad na francouzsko-britskou spolupráci a prioritou je podle něj záchrana lidských životů. Darmanin rovněž odmítl britský návrh na vytvoření společného velitelského centra francouzských a britských pobřežních sil, neboť by to podle něj bylo v rozporu s francouzskou suverenitou a navíc zbytečné, protože stávající koordinace v terénu je „dobrá a účinná“.

Londýn, který po brexitu učinil ze zpřísnění boje proti imigraci prioritu, dlouhodobě tlačí na to, aby Francie zintenzivnila své úsilí o předcházení nebezpečným plavbám přes průliv. (ČTK)