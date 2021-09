Kapacita očkování v Praze se sníží asi na pětinu

Kapacita očkování proti covidu-19 bude v Praze po konci velkokapacitních očkovacích center 13 500 dávek za týden. Velká očkovací centra ukončí činnost zhruba v polovině září. Zdravotníci v očkovacích místech v Praze zatím podali 2,11 milionu vakcín.

Naočkováno dosud bylo 756 950 Pražanů, většina z nich už podstoupila i podání druhé dávky. Na jednání výboru pro zdravotnictví pražského magistrátu to řekl ředitel magistrátního odboru zdravotnictví a krajský koordinátor očkování Martin Ježek. V metropoli žije 1,14 milionu lidí, kteří mají v Praze trvalý pobyt.

„Druhou dávkou bylo naočkováno 62,5 procenta Pražanů. Hranice 70 procent naočkovaných by tímto tempem mohla být dosažena během října,“ uvedl pražský koordinátor očkování.

Nyní je podle něj v Praze možné naočkovat asi 77 000 lidí týdně. Zájemci o vakcínu mohou nyní přijít do 33 očkovacích míst. Dříve jich v metropoli bylo v provozu až 42. Po ukončení provozu velkokapacitních očkovacích center v hale O2 universum a v Kongresovém centru na Vyšehradě by měla být kapacita očkování v metropoli zhruba 13 500 dávek. V Národním očkovacím centru by se mělo přestat očkovat 12. září, v Metropolitním očkovacím centru o pět dní později. Kdyby byl vysoký zájem o aplikaci třetí, posilovací dávky vakcíny proti nákaze koronavirem, je podle Ježka možné opětovně kapacitu navýšit. Dále budou lidem očkovací séra podávat zvláště jejich praktičtí lékaři, dodal.

Zájem o posilovací dávku vakcíny mezi zaměstnanci a klienty pobytových sociálních služeb se podle Ježka nyní zjišťuje. Do jednotlivých zařízení by od 20. září mělo vyjet 12 mobilních týmů. Podle radní Mileny Johnové (Praha Sobě) je mezi obyvateli pražských domovů vysoký počet naočkovaných první a druhou dávkou vakcíny. Město odhaduje, že očkování proti covidu-19 tam v jarních měsících podstoupilo asi 95 procent lidí, kteří v těchto zařízeních žijí. Spolu mimo jiné se Sdružením praktických lékařů a Českým červeným křížem se město nyní podle koordinátora očkování v Praze zaměřuje zvláště na očkování imobilních osob v jejich domovech. Za lidmi, kteří se ze zdravotních důvodů nemohou dostavit do očkovacího místa nebo ordinace praktika, vyjel speciální mobilní očkovací tým poprvé dnes, uvedl mluvčí magistrátu Vít Hofman. Další výjezdy jsou plánované na 15. a 22. září. V případě zájmu ze praktických lékařů nebo imobilních Pražanů budou podle mluvčího další termíny přibývat. Za jeden očkovací den navštíví tým osm adres, na nichž mohou vakcinaci podstoupit i příbuzní imobilních pacientů. Primárně se bude očkovat jednodávkovou očkovací látkou Janssen, v nabídce je ale i dvoudávková vakcína od firmy Moderna. Praha také pokračuje s očkováním lidí bez přístřeší. V azylových domech jich bylo zatím naočkováno 138. Dalším 228 osobám bez přístřeší byla vakcína podána v terénu.

Dokončené očkování proti covidu-19 má podle webu ministerstva zdravotnictví více než 5,8 milionu lidí. Zástupci vlády na jaře uváděli, že cílem je naočkovat do konce léta 70 procent dospělých, u nakažlivější varianty delta by musel být podíl ještě vyšší. Chránění před onemocněním jsou po několik měsíců ale také lidé, kteří nejsou očkovaní, ale covid-19 už prodělali, což je podle odborníků důvod, proč se situace v ČR nyní nezhoršuje tak rychle jako v okolních zemích. Epidemie v Česku nicméně zrychluje, v úterý laboratoře odhalily 588 nakažených. Více pozitivních testů za jeden den bylo naposledy 25. května. Dál roste i reprodukční číslo, k dnešku stouplo na 1,48 z předchozích 1,36. (ČTK)