Vojtěch: Počet nově nakažených nebude rozhodovat o zavádění opatření proti covidu

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch prohlásil, že samotná čísla nově nakažených covidem nebudou rozhodující při zavádění opatření proti koronaviru. Záležet podle něj bude zejména na stavu nemocnic. V případě velkého nárůstu by se měla přijímat lokální opatření.

„Pouze číslo pozitivních nebude hrát roli. Mediálně se prezentuje jen číslo pozitivně nakažených. Všechny země od toho teď ustupují,“ řekl Vojtěch na tiskové konferenci po jednání sněmovního zdravotnického výboru s tím, že bude záležet na přírůstcích nakažených v nemocnicích.

„Byť čísla budou stoupat a musíme s tím počítat, neznamená to, že by stoupali nakažení v nemocnicích,“ řekl Vojtěch. Proto podle něj nyní nechce vláda dělat razantní opatření.

„500 lidí v nemocnici není něco, co by bylo nezvládnutelné v českém zdravotnictví,“ zmínil Vojtěch a dodal: „Pokud by nárůst počtu hospitalizovaných byl vyšší než 50 denně, pak je to nejhorší scénář, ale to je nejkritičtější hranice.“

Pokud by se situace zhoršila, je možné, že by se přistoupilo k celostátním, naznačil ministr zdravotnictví.