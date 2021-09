Andrej Babiš ve své knize ujišťoval, že sdílená ekonomika „je bezvadná věc“. Jak to dopadlo? „My nechceme sdílet naše auta! My nechceme sdílet naše byty! My nechceme sdílet naši zemi,“ prohlásil na téma sdílené ekonomiky předseda vlády Babiš začátkem léta.