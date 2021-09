Pokud by se v srpnu konaly volby do Poslanecké sněmovny, vítězem by se stalo s 27 procenty hnutí ANO. Na druhém místě by skončila koalice Spolu s 21 procenty a třetí Piráti a Starostové s 20,5 procenty. ČSSD by se do Sněmovny nedostala. Vyplývá to z volebního průzkumu agentury Median. (iDnes)