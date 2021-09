Ve věku 54 let zemřel americký herec Michael K. Williams, který byl známý především pro ztvárnění postavy Omara v seriálu The Wire. Byl nalezen mrtvý ve svém bytě v New Yorku. (NY Post)

EXCLUSIVE: ‘The Wire’ actor Michael K. Williams found dead in NYC apartment https://t.co/qAUVX4VK6T pic.twitter.com/YVkr3EP2Yp — New York Post (@nypost) September 6, 2021