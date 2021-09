Chile, které patří k zemím s nejrychlejším tempem očkování na americkém kontinentě, začne podávat vakcínu proti covidu-19 i dětem starším šesti let. Rozhodly o tom tamní zdravotnické úřady. Dosud v zemi očkovali proti covidu-19 jen ty starší 12 let.

Informovala o tom dnes agentura EFE. S očkováním dětí o víkendu začala i Kuba.

„Údaje ukazují, že případy nákazy koronavirem mezi dětmi rostou,“ uvedl ředitel nejvyššího zdravotnického ústavu Heriberto García. Podle něj je z tohoto důvodu nezbytné rozšířit očkování i na mladší skupiny obyvatel. Rozhodnutí snížit věk pro očkování ale nejvyšší zdravotnický ústav nepřijal jednomyslně – pět členů expertní rady hlasovalo pro snížení věku a tři proti.

K očkování lidí pod 12 let bude Chile používat čínský preparát Coronavac. O jeho účinnosti přitom v minulosti panovaly spory. Podle posledních údajů čínská vakcína dokáže ochránit v bezmála 90 procentech případů před hospitalizací na jednotce intenzivní péče, ale jen v 60 procentech případů před nemocí s příznaky.

Díky velkým dodávkám čínského preparátu však Chile patřilo k zemím, kde se od jara očkovalo nejrychlejším tempem na světě. Obě dávky vakcíny proti covidu-19 dostalo v zemi, kde žije 19 milionů lidí, přes 72 procent obyvatelstva. To je na Latinskou Ameriku velmi vysoké číslo, podobný údaj tam vykazuje pouze Uruguay. Od první poloviny srpna Chile začalo podávat třetí posilující dávku lidem starším 55 let.

O víkendu Kuba zahájila program očkování proti covidu-19 u dětí ve věku od dvou do 18 let. Země k tomu využívá preparáty, které vyvinuly místní farmaceutické ústavy. Většinu dětí chce Kuba naočkovat do poloviny listopadu. Už dříve úřady uvedly, že návrat k prezenčnímu vyučování je podmíněn naočkováním žáků a studentů. Úřady přípravky schválily pro použití také u malých dětí po klinické studii zhruba s 350 účastníky.

Kuba očkuje své občany přípravky, které vyrábějí kubánské firmy. Preparáty ale neregistrovala Světová zdravotnická organizace (WHO). Země také uzavřela smlouvy na dovoz vakcín z Číny. Na ostrově, kde žije zhruba 11 milionů lidí, má dokončené očkování 36 procent populace. Úřady se ale velmi obávají dopadů epidemie na zdravotnický systém, který čelí nedostatku léků či kyslíku. (ČTK)