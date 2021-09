Na obnovení dodávek elektrického proudu narušených hurikánem Ida v americkém státě Louisiana dnes čekalo ještě asi 530 000 zákazníků. Energetici uvádějí, že více než týden po přechodu bouře elektřinou disponuje většina odběratelů v New Orleansu i Baton Rouge.

Mimo tato velká města ale mohou aktuální problémy přetrvávat skoro celé září. Informovala o tom agentura AP.

Ida zasáhla Louisianu 29. srpna jako hurikán čtvrté, tedy druhé nejvyšší, kategorie. Bezprostředně po přechodu silné bouře nemělo ve státě na jihu USA elektřinu více než milion zákazníků, v pátek večer pak zůstávalo bez proudu přes 800.000 domů a podniků.

V nejlidnatějším městě New Orleans a jeho okolí se podle energetiků postupně podařilo dodávky dostat na skoro 70 procent normálu. Jinde je odstraňování následků složitější. Obnova dodávek v méně zalidněných oblastech bude obnášet i plavbu na člunech skrze bažiny a mokřady kvůli opravě některých ze zhruba 22.000 poničených sloupů elektrického vedení, uvedl výkonný ředitel energetické společnosti Entergy Louisiana Phillip May.

„Bude to přestavba, nikoli oprava,“ řekl May. AP uvádí, že podle oficiálních statistik bylo dnes v pěti obcích jižně a západně od New Orleans 98 procent nebo více domů a podniků bez proudu.

Úřady v Louisianě s hurikánem Ida spojují 13 úmrtí. Kromě ztrát na životech a výpadků proudu se mezi následky bouře zřejmě řadí i ropná skvrna, která se během minulého týdne utvořila na hladině Mexického zálivu jižně od lokality Port Fourchon. Potápěči nově odhalili místo, odkud ropa patrně do moře uniká, ovšem není jasné, kdo daný podmořský ropovod vlastní. Federální pobřežní stráž o víkendu ukázala na texaskou společnost Talos Energy, která se nyní podílí na úklidové operaci, odpovědnost za únik ale odmítá. Uvedla, že spolupracuje s úřady ve snaze identifikovat majitele inkriminovaného potrubí. (ČTK)