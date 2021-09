Generální tajemník Severoatlantické aliance Jens Stoltenberg vyjádřil znepokojení z budování mnoha nových raketových sil v Číně. Podle něj tím Peking může značně posílit kapacity svých jaderných zbraní, informovala agentura DPA.

Čína do svého jaderného arzenálu rychle zařazuje další bojové hlavice a velký počet pokročilých nosných raket. To vše se děje bez omezení a zcela netransparentním způsobem, řekl Stoltenberg na alianční konferenci věnované kontrole zbrojení.

„Jako globální mocnost má Čína globální zodpovědnost za kontrolu zbrojení,“ řekl Stoltenberg na adresu čínské vlády, která se dosud rozhovorům s NATO na toto téma vyhýbá. Podle Stoltenberga by z oboustranného omezení, větší transparentnosti a předvídatelnosti mohl těžit i Peking.

O stavebních pracích na nových raketových silech informovala koncem července Federace amerických vědců (FAS). Její experti s pomocí satelitních snímků objevili poblíž města Cha-mi v severozápadní provincii Sin-ťiang rozsáhlou oblast s rozestavěnými sily pro jaderné rakety. Před několika týdny byla poblíž Jü-menu v provincii Kan-su rozpoznána podobná rozestavěná raketová sila.

Vzniknout by takto mohlo více než 200 raketových sil, uvedli v červenci odborníci z FAS. Čína disponuje podle odhadů kolem 350 jadernými hlavicemi, Rusko a Spojené státy jich mají každý zhruba 4000.

Za stavbou jaderných sil by podle expertů mohly stát různé motivy čínského vedení. Mohlo by jít o reakci na modernizaci jaderných zbraní USA, Ruska a Indie, či o snahu Pekingu přesunout dosavadní snadno napadnutelná sila dál do vnitrozemí. (ČTK)