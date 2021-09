Třídění obalových odpadů v ČR loni mírně vzrostlo na 66,8 kilogramu na osobu

Každý Čech loni vytřídil k dalšímu využití v průměru 66,8 kilogramu odpadů, což bylo o 1,6 kilogramu více než v roce 2019. Různí výrobci dali loni na trh nevratné obaly o váze 1,23 milionu tun, z nichž se podařilo vytřídit a předat k dalšímu využití 76 procent.

V roce 2019 to při mírně nižším množství obalů bylo 73 procent. Vyplývá to z dat společnosti Eko-Kom, která v Česku organizuje sběr a recyklaci obalových odpadů. Dnes firma v Hradci Králové uspořádala konferenci Odpady a obce.

„Přes omezení v pandemii obyvatelé ČR nepřestali své domovní odpady třídit a dokonce třídili s větší intenzitou,“ uvedla společnost Eko-kom k loňským výsledkům. Tradičně se nejvíce opět třídil papír, u něhož se loni podařilo dosáhnout míry využití 90 procent. U skla bylo dosaženo míry využití 88 procent, u plastových obalů 70 procent, u kovů 61 procent a u nápojových kartonů 24 procent.

Z celkově vytříděných obalů jich necelou polovinu vytřídili lidé ve sběrových systémech obcí, zbytek vytřídily průmyslové podniky a subjekty obchodní sítě.

Pravidelně podle Eko-komu vytříděný odpad nosí do barevných kontejnerů 73 procent obyvatel. Loni mohli lidé odpady třídit do 558.000 barevných kontejnerů a menších nádob, což bylo meziročně o 18 procent více. Výrazně roste především podíl nádob pro sběr více odpadů, kdy lze například do žlutého kontejneru třídit spolu s plasty i kovy. Průměrná docházková vzdálenost ke kontejneru loni činila 90 metrů.

Služeb Eko-komu využívá přes 21 000 firem dodávajících na český trh balené zboží. Firmy platí poplatky, z nichž Eko-kom hradí náklady související se sběrem, dotříděním, využitím a recyklací obalových odpadů. Největší část peněz končí u obcí, které sběrnou síť provozují. (ČTK)