V Izraeli poprvé oddělili siamská dvojčata srostlá hlavami

V Izraeli lékaři poprvé úspěšně oddělili siamská dvojčata srostlá v oblasti hlavy. Zákrok trval 12 hodin a podílelo se na něm 50 lidí. Jeho příprava si vyžádala stovky hodin, informovala místní média.

„Je to zřídka prováděný a složitý zákrok, který se ve světě dělá jen na 20 místech. V Izraeli to bylo poprvé a na velmi malých dětech,“ citoval deník Haarec doktora Mickeyho Gideona, který řídí dětskou neurochirurgii v nemocnici Soroka v Beerševě, kde byly roční holčičky odděleny.

„Pro jejich uzdravení budou rozhodující příští dny,“ řekl Gideon.

Operace, která se konala minulý týden, zahrnovala oddělení cév i lebek. Pak se týmy rozdělily do dvou sálů a odděleně rekonstruovali lebeční kosti a zašily rány. Přípravy na zákrok trvaly několik měsíců a používal se při nich 3D model založený na vyšetření výpočetní tomografií a magnetickou rezonancí.

Holčičky se narodily na klinice Soroka loni v srpnu a byly srostlé na temeni hlaviček.

Doktor Isaak Lazar, který se na operaci podílel, řekl, že nejdojemnější byl pohled na to, jak se sestry, uložené v jedné postýlce, na sebe v neděli poprvé podívaly a lehce se jedna druhé dotýkaly. „Byla to neuvěřitelná radost, bylo vidět, jak spolu komunikují, bylo to velmi mimořádné,“ řekl Lazar.

Podle něj je velká pravděpodobnost, že budou dívky moci žít normální život. Po roce nehybnosti mají fyzický hendikep, který ale mohou při patřičné rehabilitaci překonat, dodal. (ČTK)