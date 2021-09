Guinea po svržení prezidenta Condého otevřela znovu hranice

Guinea po nedělním sesazení prezidenta Alphy Condého otevřela znovu vzdušné i pozemní hranice pro humanitární dopravu a obchod. V televizi to podle agentury Reuters oznámil armádní mluvčí.

Condého v neděli zajali členové speciální jednotky a převzali moc v zemi. Na dnešek svolali ministry a vysoké vládní představitele a neúčast na tomto jednání hodlají posuzovat jako „vzpouru“.

Západoafrická Guinea má světově největší zásoby bauxitu nezbytného k výrobě hliníku. Jeho cena dnes na trzích po událostech v Guineji vzrostla na desetileté maximum.

V administrativní části Konakry, kde bylo v neděli slyšet střelbu, byla dnes částečně obnovena doprava a otevřelo několik obchodů. Právě zde se v neděli střetli vzbouřenci s vojáky věrnými prezidentovi.

Condé zůstává v rukou elitní jednotky, která ohlásila, že rozpustila vládu a zrušila platnost ústavy. Zbytek armády události nekomentoval. Plukovník Mamady Doumbouya, který jednotce velí, v neděli prezidentovo sesazení zdůvodnil „rozsáhlou korupcí a šířící se chudobou“ v zemi.

Puč odsoudila OSN; Africká unie a blok západoafrických států pohrozily sankcemi. Rusko dnes vyzvalo k okamžitému Condého propuštění a zajištění jeho imunity. Ministerstvo zahraničí v prohlášení uvedlo, že Moskva je proti „jakékoli výměně vedení neústavní cestou“.

Condé čelil rostoucí kritice od loňska, kdy se rozhodl pro třetí volební období v nejvyšším úřadu s odůvodněním, že se na něj nevztahuje ústavní omezení maximálně dvou mandátů, a to kvůli ústavnímu referendu, které loni na jaře uspořádal. Nakonec byl zvolen, ale jeho krok vyvolal násilné pouliční demonstrace, při kterých byly podle opozice zabity desítky lidí. Třiaosmdesátiletý Condé by mohl zůstat u moci až do roku 2030, pokud by znovu vyhrál další volby v roce 2025. (ČTK)