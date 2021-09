Výstavba úseku dálnice D35 z Časů do Ostrova nabírá zpoždění. Hotový bude až na konci příštího roku. Důvodem je komplikovaná výstavba mostu přes železniční koridor. Úsek z Opatovic nad Labem do Časů by se měl otevřít letos v prosinci. (Zdopravy)