Na místě, kde bývala největší skládka pneumatik na světě, chtějí kuvajtské úřady postavit nové město. Vláda již oznámila, že dokončila vyklizení skládky, kde bylo podle některých odhadů až 44 milionů pneumatik.

Nyní by je měla čekat recyklace, ovšem podle místního tisku úřady jen přesunuly problém na jiné místo.

Podle kuvajtského ministra ropného průmyslu byly pneumatiky ze skládky, která fungovala v letech 2012 až 2022, odvezeny a plocha o rozloze několik kilometrů čtverečních je připravená na zahájení stavebních prací. Vyklízení si vyžádalo přes 44.000 cest nákladních vozů.

Podle místního deníku Al-Džarída se nyní ovšem pneumatiky hromadí před průmyslovou zónou, kde se má uskutečnit recyklace. V provozu je ale jen jeden závod, který je schopný zpracovat maximálně 125.000 pneumatik měsíčně. Kdyby se měl o recyklaci postarat sám, trvalo by to bezmála 30 let. Úřady se chystají vybudovat dvě podobné továrny.

Vláda se pro likvidaci skládky rozhodla z ekologických důvodů. Opakovaně na ní vypukaly rozsáhlé požáry. V Kuvajtu je navíc velká poptávka po nových stavebních pozemcích.