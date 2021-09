Největší potenciál oslovit voliče má koalice Spolu (ODS, KDU a TOP 09). Ukázal to průzkum Kantar CZ a Data Collect pro ČT. Pokud by Spolu volili všichni, kdo to zvažují, získala by až 31,5 %. Za ní je se 30 % ANO a koalice Pirátů a STAN (až 27,5 %). (ČT)