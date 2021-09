V Tokiu skončila paralympiáda. Hry odložené stejně jako olympiáda kvůli pandemii byly „nejen historické; byly fantastické“, řekl šéf Mezinárodního paralympijského výboru Andrew Parsons a prohlásil hry za skončené. Česká výprava získala 8 medailí. (AFP)

#UPDATE IPC chief Andrew Parsons said the pandemic-delayed Games had "not just been historic, they have been fantastic".

"I don't want to do this, but the time has come for me to declare the Tokyo 2020 Paralympic Games closed," he said. pic.twitter.com/D9sU135PEq

— AFP News Agency (@AFP) September 5, 2021