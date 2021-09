Od října si bude moci každá ordinace praktického lékaře i pediatra objednat vakcíny Pfizer. “Spoléháme právě na praktické lékaře, kteří by měli přesvědčit pacienty k očkování,” řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch v České televizi.

Vláda chce finančně motivovat praktického lékaře 400 korun za každého nově naočkovaného pacienta.

Prezident České lékařské komory Milan Kubek s tímto nápadem nemá větší problém, ale raději by podpořil mobilní očkovací týmy. “Tak, jako jezdí pojízdný obchod, tak by měla jezdit sanitka do každého maličké vesnice. Nic není tak drahé jako lockdown.”

Ministr Vojtěch namítl, že už nyní existuje čtyřicet mobilních týmů a lékaři jezdí za lidmi na venkov.

„Jenže když jsem se s kolegy z malých obcí bavil, tak říkali, že nic podobného u nich na vsi není,“ dodal Kubek.