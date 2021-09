Celkově má v populaci 16+ alespoň jednu dávku vakcíny proti covidu zhruba 65,8 procent obyvatel, očkování má ukončené 63,9 procent lidí. Čerstvá čísla oznámil dnes šéf ÚZIS Ladislav Dušek.

„Nižší proočkovanosti stále čelíme v mladších věkových kategoriích. Ve věku 30–34 let má očkování ukončené 46,5 procent. Ve věku 16–29 let má očkování ukončené 46,1 procent lidí. Ve věku 12–15 let to je 22,1 procent,“ upřesnil ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky ve zprávě, kterou pravidelně zasílá poslancům a novinářům.