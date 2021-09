Mezinárodně stíhaný slovenský oligarcha Miroslav Výboh přesunul po pádu strany Směr těžiště svého podnikání do Česka. Investoval zde do startupů, sítě prodejen s optickým zbožím nebo spolu s investiční skupinou PPF do nemovitostí. Vyšetřovatelům se z Monaka úspěšně vyhýbá.