V ČR přibylo v pátek 303 případů covidu, reprodukční číslo dál roste

Testy v pátek v Česku odhalily 303 nově nakažených koronavirem. Je to o 121 případů více než před týdnem. Týdenní počet nových záchytů je na hodnotě 15,1 případů na 100 000 obyvatel.

Nárůst podle odborníků částečně souvisí s plošným testováním ve školách, rostou počty nákaz u osob ve věku 6 – 19 let. Zároveň ale narůstají počty zachycených nákaz u osob ve věku 20 – 30 let a v některých krajích i ve věkových třídách 30 – 45 let.

Reprodukční číslo ke dnešku stouplo na 1,24 z pátečních 1,12, přičemž číslo nad jednou ukazuje zrychlování šíření epidemie. Číslo R je tak nyní nejvyšší od 12. srpna. Nad jednou je desátým dnem. Osmdesát případů nově nakažených jsou osoby, které mají dokončené očkování.

Nejvíce zatížené okresy s týdenním počtem nově potvrzených případů vyšším než 20 na 100 000 obyvatel jsou Karlovy Vary, České Budějovice a Beroun. (ÚZIS).