Hokejisté z NHL budou startovat na nadcházejících olympijských hrách. Dohodlo se na tom vedení NHL a hráčské asociace NHLPA společně s mezinárodní hokejovou federací IIHF. Hráči z nejlepší hokejové ligy se tak na olympiádě představí poprvé od roku 2014.

NHL and NHLPA announce agreement with IIHF on player participation at the 2022 Winter Olympics: https://t.co/Yv5SkZIq0l pic.twitter.com/2GRSRTKwfE

— NHLPA (@NHLPA) September 3, 2021